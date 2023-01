Neujahrskonzert: Musik verführt zur Entdeckungsreise

Franz Welser-Möst, Dirigent des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker, hat sich als Trüffelsucher bewährt.

Dieser erste Tag im neuen Jahr, was bringt er? Optimismus, eine ordentliche Portion, bitte. Ob man von der Silvesternacht beeinträchtigt oder von der Weltlage deprimiert ist, es gibt ein Rezept! Wer das Glück hat und an diesem Neujahrstag 2023 in den Goldenen Saal des Wiener Musikvereins kommt, taucht in ein Blumenmeer in Altrosa, das die Aura dieser musikhistorischen Schatzkiste aufs Schönste abrundet. Man weiß sich in Gesellschaft von Millionen Menschen, die sich vor TV-Geräten durch das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker ...