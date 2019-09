Reinhard Kager, der neue Intendant der Klangspuren Schwaz, über politische Musik, spirituelle Klänge und die Aktualität der Improvisation.

Nach 25 Jahren und damit in einem wohlgesetzten Alter für ein Festival zeitgenössischer Musik wagen die Klangspuren Schwaz einen Neuaufbruch unter neuer Leitung. Reinhard Kager, bisher Journalist und Leiter der Jazzredaktion beim SWR in Baden-Baden, übernimmt die Intendanz und will ...