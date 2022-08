Nick Cave live auf Burg Clam: Der Herr über das Gewitter der Hingabe

Gut, dass Nick Cave daran erinnert, dass man Luft holen muss, denn es stockt einem der Atem: Besuch bei einem Gottesdienst auf Burg Clam, dessen poetische Liturgie gebaut ist aus betörender Nachdenklichkeit und heiligem Lärm.

Allein sitzt Nick Cave nach gut zwei Stunden am Klavier. "I don't believe in the existence of angels, but looking at you, I wonder if that's true.". Den Zweifel am eigenen Glauben nähren, das kann sie, die Liebe. Alles fragil. Dementsprechend vorsichtig, wie die Liebenden im Lied zueinander kriechen, stimmt das Publikum unter der Burg Clam ein: "Into my arms, oh Lord". Andere enden mit so einer Zugabe. Cave, der noch fünf weitere Zugaben spielen wird, zieht Tempo und Intensität ...