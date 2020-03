"Traurig", aber es sei im Moment "die einzig verantwortungsvolle Handlung". Australischer Rockpoet hätte am 1. Juni in Wien gespielt.

Noch stehen die Tourdaten auf den Homepages der lokalen Veranstalter in ganz Europa, doch es ist schon fix: Der australische Sänger Nick Cave wird seine Tournee verschieben. Das schrieb Cave am Donnerstag in der letzten Ausgabe seiner "Red Hand Files", ...