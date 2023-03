Nikolaus Harnoncourts Geist lebt in Linz weiter

An der Bruckner-Universität wird der künstlerische Nachlass des großen Dirigenten gesichert und niederschwellig zugänglich gemacht.

Nikolaus Harnoncourt und Salzburg, das ist eine maßgebliche Beziehung. Zeitzeugen erinnern sich an jenen "Pioniergeist", den Harnoncourt als Lehrender ab den 1970er-Jahren an der Universität Mozarteum entfachte. Seine Idee einer historisch informierten Aufführungspraxis setzte der Dirigent in der Mozartwoche und später auch bei den Salzburger Festspielen als Interpret großer Mozart-Opern in die Tat um. Auch in seiner Heimatstadt Graz hat Harnoncourt deutliche Spuren hinterlassen, am sichtbarsten im "styriarte"-Festival.

Mit Linz verband den Dirigenten bis zu seinem Tod im ...