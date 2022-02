Norbert Darabos meldet sich als Burgkoordinator

Aus dem Bundesgeschäftsführer der SPÖ und Verteidigungsminister der Republik Österreich ist ein Museumsdirektor geworden: Als solcher nennt sich Norbert Darabos "Burgkoordinator", denn er leitet die Burg Schlaining im Südburgenland. Über die erste Ausstellung, immerhin "Burgenländische Landesausstellung", gab Norbert Darabos am Mittwoch eine "erfreuliche Halbjahresbilanz" bekannt, wie es in der Presseaussendung heißt. Zwar ist von "Besucherandrang" die Rede, der "alle unsere Erwartungen" übertreffe, doch nur auf Nachfrage wird die Besucherzahl seit August bekannt gegeben: 35.000. Zum Vergleich: Die Schallaburg in Niederösterreich ...