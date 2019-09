Nova Rock 2020 mit System Of A Down, Korn und Billy Talent

Die ersten Namen für das Nova Rock im nächsten Jahr stehen fest: Beim Festival, das von 10. bis 13. Juni 2020 in Nickelsdorf stattfindet, werden System Of A Down einen der Headliner geben. Außerdem wurden vom Veranstalter Korn, Billy Talent, Disturbed und The Offspring angekündigt. Neben rockigen Sounds von Social Distortion oder Heaven Shall Burn halten Dame und Finch Asozial die Rap-Fahne hoch.

SN/APA (AFP/GETTY)/KEVIN WINTER Auch Serj Tankian kommt wieder nach Österreich