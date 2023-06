Nova-Rock-Festival in Nickelsdorf mit Regen gestartet

Das Nova Rock startete am Mittwoch mit einem Déjà-vu für viele Festivalbesuchende: mit Regen. Als entsprechende Hürde stellte sich mancher Parkversuch heraus, im Großen und Ganzen verlief aber alles in geordneten Bahnen. Einzig die Red Stage musste etwas später öffnen. Auf der größeren Blue Stage machten hingegen pünktlich zum geplanten Start zwei prominente Söhne Musik: Immerhin musizieren bei Vended Griffin Taylor sowie Simon Crahan, Nachwuchs aus dem Hause Slipknot.

Und das erschloss sich wohl auch Unwissenden recht schnell, ist doch gerade Griffin ein Ebenbild seines Papas Corey. Auch der Sohnemann versteht sich als Sänger in den entsprechenden Bühnenposen und -ansagen, womit er das durchaus zahlreich erschienene Publikum recht schnell im Griff hatte. Musikalisch setzte man ohnehin auf die sichere Karte, hatte mächtige Breakdowns ebenso im Gepäck wie rasante Abfahrten für die Moshpit-Gemeinde. Stilistisch lag Vended somit ganz auf Familienlinie, was der US-Gruppe nun zwar keinen Innovationspreis einbringen wird, der Zuspruch der Fans war ihr aber gewiss - selbst als zum Ende des Sets der Regen für kurze Zeit wieder deutlich zunahm.

Der bescherte damit auch den folgenden Lorna Shore einen feuchten Beginn: Die Deathcore-Band um Stimmwunder Will Ramos - er ist erst seit knapp zwei Jahren für die Growls und das Gekeife zuständig - hatte dennoch ordentlich Spielfreude mitgebracht, was besonders Leadgitarrist Adam De Micco unter Beweis stellte. So düster das ganze Auftreten dieser Band, so sehr tanzte seine in kräftigen Rot- und Gelbtönen gehaltene E-Gitarre aus der Reihe, auf der er halsbrecherische Läufe abzog. Ohnehin war die Darbietung von Lorna Shore ein einziger Anschlag auf die Sinne - das hätte durchaus etwas später im Tagesverlauf gut gepasst.

So dominierten zwar auch bisher die harten Gitarren, aber wann hat man schon einmal eine mongolische Pferdekopfgeige am Nova Rock gehört? Der Auftritt von The Hu aus Ulaanbaatar machte es möglich. Die Band ließ mongolische Folklore mit Rockmusik verschmelzen, als kulturelle Botschafter verstehe man sich durchaus, sagten die beiden Musiker "Jaya" Nyamjantsan Galsanjamts und Galbadrakh Tsendbaatar im Gespräch mit der APA. Beide singen bei The Hu, Ersterer spielt auch Flöte, sein Kollege besagte Geige. "Wir wurden ja auch im vergangenen Jahr von der UNESCO zum 'Artist for Peace'-Botschafter ernannt."

"Wir legen viel Wert auf unsere Texte, weil wir eine Botschaft senden wollen. Die Kombination mit der Musik, unserem Outfit und unserem Verhalten vermittelt mongolische Tradition und Geschichte", so Jaya. "Fans und Journalisten stellen viele Fragen über unsere Instrumente", ergänzte Galbadrakh Tsendbaatar. "Die Herausforderung ist, dass man diese traditionellen Instrumente überall spielen kann, aber sie müssen immer ganz exakt der Umgebung entsprechend gestimmt sein. Man kann die Pferdekopfgeige an einen Verstärker anstecken oder akustisch spielen, in einem kleinen Raum oder auf einer Open-Air-Bühne - sie muss aber passend gestimmt sein, dann ist es egal, ob wir in einem kleinen Raum oder auf einer großen Open-Air-Bühne stehen."

Ein großes Anliegen stellt für The Hu das Umweltbewusstsein dar. 12.000 Bäume haben sie in ihrer Heimat am Earth Day in Form ihres Bandlogos pflanzen lassen. "Die Natur zu lieben, zu respektieren und zu schützen, das ist tief in der mongolischen Kultur verankert. Wir wollen diese Naturverbundenheit über unsere Musik vermitteln, aber auch Aktionen setzen." Über den Regen, der über das Gelände niederging, sagte Nyamjantsan Galsanjamts: "Mich persönlich stört er nicht, aber er kann Einfluss auf den Klang der Streichinstrumente haben. Da müssen wir gut stimmen, aber ich bin sicher, es wird ein guter erster Auftritt von The Hu bei einem Festival in Österreich, einem Land mit ebenfalls großer Kulturgeschichte." Die Band bringt demnächst eine Deluxe-Edition ihres zweiten Albums "Rumble Of Thunder" von 2022 heraus. "Dafür haben wir mit namhaften Kollegen wie Serj Tankian oder Alice In Chains gearbeitet", freuten sich die beiden Mongolen.

Ein Update bekam nach dem heftigen Regen im Vorjahr auch das Gelände des Nova Rock verpasst - und das hat sich bisher ausgezahlt. Die Anreise zum Festivalgelände lief am Mittwoch trotz des Regens ohne gröbere Probleme ab, hieß es auf APA-Anfrage von Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See und Polizei. Die Wege seien zwar gatschig, die Besucher aber gut darauf eingestellt, sagte Bezirkshauptfrau Ulrike Zschech. Die Regenfälle seien in Nickelsdorf zum Glück nicht ganz so heftig ausgefallen wie in anderen Gemeinden in der Region, dennoch wünsche man sich natürlich die Sonne herbei. Vor allem bei der Abreise erwartet man sich durch das angepasste Verkehrskonzept Vorteile, so Zschech.

Das größte heimische Rockevent lockt bis Samstag täglich wieder mehr als 50.000 Fans ins Burgenland. Als Headliner sind die Maskenmetaller Slipknot ebenso angesagt wie die heimischen Art-Pop-Kapazunder Bilderbuch, der britische Electroact The Prodigy sowie die deutsche Punkinstitution Die Ärzte. Musikalisch gibt es mit Tenacious D auch spaßige Unterhaltung, während Casper und Marteria eher Hip-Hop-Heads bedienen. Als besonderes Highlight wurde ein Falco-Tribute für den Abschlussabend angesetzt.

