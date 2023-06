Nova Rock startete mit einigen Sonnenstrahlen in zweiten Tag

Mit einigen Sonnenstrahlen startete das Konzertprogramm am Nova Rock-Festival in den zweiten Tag: Pünktlich zum Auftakt mit der österreichischen Hardrock-Band Autumn Bride stellte sich am Donnerstag wieder sommerliches Wetter ein, was das Publikum vor der Red Stage naturgemäß begrüßte. Ganz in Sicherheit wiegen sollte man sich allerdings nicht, ist am späten Nachmittag und Abend doch wieder mit Regen zu rechnen.

BILD: SN/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESE Am ersten Tag wurde schon ordentlich gefeiert in Nickelsdorf

Die Veranstalter konnten allerdings nach einer trockenen Nacht wieder "an einigen Geländeadaptionen arbeiten", ließ man via Festival-App wissen. Der Boden zeigte sich doch einigermaßen mitgenommen nach den Regenfällen der vergangenen Tagen, weshalb sich breite Hackschnitzelwege quer durch langsam auftrockenenden Schlamm zogen. Die Gummistiefel waren somit auch am Tag 2 die beste Option, wiewohl die Temperaturen deutlich angenehmer waren als am Vortag. Musikalisch dürfen sich die Festivalbesucher in den nächsten Stunden auf finnischen "violent pop" von Blind Channel sowie klassische Rockposen der Frauenformation Thundermother freuen, während in weiterer Folge die britischen Post-Hardcore-Legenden Funeral For A Friend ebenso ihre Sounds in die Pannonia Fields zimmern werden wie die Prog-Heroen Meshuggah oder die Punkband Sum 41, die erst kürzlich ihre Auflösung angekündigt hatte. Die Kanadier wollen allerdings noch ein Abschiedsalbum vorlegen und eine ebensolche Tour absolvieren. Als Headliner war für Donnerstag der britische Electroact The Prodigy angesagt. Die Gruppe ist erstmals seit dem Tod von Sänger Keith Flint im Jahr 2019 wieder in Österreich zu erleben. Das Alternativprogramm dazu gestaltete Parkway Drive aus Australien. (S E R V I C E - www.novarock.at)