Nova Rock versammelt erstmals Ärzte und Toten Hosen

Es wird heiß, nicht nur wegen des musikalischen Programms: Am Donnerstag startet das Nova Rock in Nickelsdorf im Burgenland, zu dem an vier Tagen mehr als 200.000 Besucher erwartet werden. Zum ersten Mal auf einem Festival sind sowohl Die Ärzte als auch Die Toten Hosen als Headliner dabei. Sonnenschutz und Wassertrinken sind ratsam: Laut ZAMG-Prognose sind Temperaturen bis zu 37 Grad möglich.

SN/APA (Archiv)/HERBERT P. OCZERET Beim Nova Rock dürfte es heuer wieder besonders heiß hergehen