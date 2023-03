Österreichische Hoffnung für feine, große Popmusik: Der 17-jährige Oskar Haag übt auf seinem Debütalbum das Wegträumen

Blöd, wenn man ein Konzert spielen muss, während Lionel Messi ein Spiel hat. Aber Songwriter Oskar Haag ist Teenager, da geht sich vieles aus.

Mit 17 Jahren gilt Oskar Haag als große Pophoffnung des Landes. Nach der Single "Stargazing" gibt es nun das Debütalbum "Teenage Lullabies" - sanfte, einnehmende, inwendige Songs zwischen Liebe und Sehnsüchten. Neben der Musik ist er auch Schauspieler - etwa in Shakespeares "Wie es euch gefällt" im Wiener Burgtheater und demnächst im Kino als junger Arnulf Rainer. Mittwoch gastiert er auf seiner ersten Solotour in der ArgeKultur, während Lionel Messi in der Champions League mit PSG gegen Bayern München spielt.

...