Ohne Willi für Willi: Molden, Soyka und Wirth spielen ein berührendes Requiem für Willi Resetraits

"Des Leiwande is furt und kummt ned z'ruck": Filigran, würdig, brüchig, andächtig, still, aber auch mit Witz - nur leider mit Kerzen am Bühnenrand, statt mit einer der großen Stimme des Landes.

"Was d' heit nu ned glaub'n kannst, wird murg'n scho da Fall sein". Diese Zeile - aus dem Lied "Es Lem" - ist die letzte, die Ernst Molden am Dienstagabend im Posthof singt. Ein Satz mit bitterer Wahrheit. Songwriter Molden sitzt da mit Gitarrist Hannes Wirth und Akkordeonist Walther Soyka. Vor ihnen stehen Kerzen. Sonst sitzt da ein Quartett, das mit Songs voller Feingefühl, verschmitztem Schmäh und tiefen Blicken in die Seele das Land beschenkt hat. Jetzt fehlt einer. Was ...