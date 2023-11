Online-Ausstellung über heimische Komponistinnen

Die Österreichische Nationalbibliothek holt heimische Komponistinnen vor den Vorhang und widmet sieben von ihnen eine Online-Ausstellung: Ab dem heutigen Mittwoch rückt die Schau "Die übersehenen Komponistinnen" Objekte aus den Nachlässen von u.a. Johanna Müller-Hermann (1868-1941), Sophie-Carmen Eckhardt-Gramatté (1899-1974) und Grete von Zieritz (1899-2001) ins Licht.

Die Objekte stammen aus der Musiksammlung der Nationalbibliothek, die weit über 400 Vorlässe, Nachlässe und Archive verwahrt. "Die Namen der Komponistinnen, die hinter diesen Beständen stehen, sind der Allgemeinheit heute vorwiegend unbekannt", heißt es in einer Aussendung. Die digitale Schau will die Komponistinnen-Persönlichkeiten und ihr Werk umfassend - auch anhand von zahlreichen Hörproben - vorstellen. "Das Ringen um künstlerische Verwirklichung und Anerkennung hat in den Biografien der meisten von ihnen tiefe Spuren hinterlassen", so der Begleittext zur Schau, die die künstlerische Herkunft, das Leben und das Werk der Komponistinnen "im Kontext eines von wiederholten Umbrüchen geprägten Jahrhunderts" aufarbeitet.

(S E R V I C E - Online-Ausstellung "Die übersehenen Komponistinnen" der Österreichischen Nationalbibliothek: 1. November 2023 bis 31. März 2024 unter https://go.apa.at/N2JifTJL)