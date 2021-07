Oper im Steinbruch: Beim Anblicke der Prinzessin verfallen Männer in Liebe

Spektakulär und zirzensisch ging im Steinbruch von St. Margarethen Puccinis "Turandot" über die fantastische Bühne.

Feuerzauber, Akrobaten, Stuntkletterer, Kampfszenen, Prunkausstattung: Man konnte sich im Cirque du Soleil wähnen, und dennoch war es eine Oper: "Turandot", von Giacomo Puccini. Wenn man eine riesige Freiluftarena zur Verfügung hat und mehr als die üblichen Opernfeinspitze anlocken will, dann greife man in die Vollen. Mit einem Jahr Verspätung nach der Covid-Pause lief am Mittwoch die Premiere von "Turandot" über die Breitwandbühne des so genannten Römersteinbruchs und über die TV-Schirme.

Man braucht einen Regisseur, der groß denkt, und ...