ORF-"Musikprotokoll" feiert Jubiläum mit ungewissen Aussichten

Vier Tage lang steht bei dem Festival im "Steirischen Herbst" zeitgenössische Musik im Fokus- "Herbst"-Intendantin bekräftigte beim Pressegespräch den Protest gegen kolportierte ORF-Sparpläne.

Am Anfang stand die Präsentation eines dichten Programms, das in den kommenden Tagen beim ORF-"Musikprotokoll" im Rahmen des Festivals steirischer herbst zu erleben sein wird. Am Ende stand ein Plädoyer: "Das Engagement des ORF für zeitgenössische und experimentelle Musik muss bleiben", sagte herbst-Intendantin Ekaterina Degot. Beim Pressegespräch am Dienstag erklärte sie sich neuerlich solidarisch mit jenen Protesten, die sich seit dem Wochenende gegen kolportierte Sparpläne des ORF richten, durch die Sendereihen im Programm von Ö1 und FM4 massiv beschnitten werden ...