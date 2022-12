Patti Smith auf Instagram und in Buchform: In "Buch der Tage" erweist sie sich als Influencerin für wahrhaftige Schönheit

Eine Patti Smith für jeden Tag? Das wär's! Immerhin gibt's jeden Tag Bild und Text von ihr.

Am Anfang ist die Hand, mit der wir grüßen oder einen Dienst tun oder die wir zum Schwur erheben. Und durch diese Hand "fließt heilende Energie". Auch sei sie Symbol für den "unmittelbaren Austausch zwischen Fantasie und Ausführung". So schreibt das Patti Smith im Vorwort von "Buch der Tage". Es geht um 365 Tage (plus einen, denn eine wie Smith vergisst auch die Schaltjahre nicht). Fotos und dazu kurze Texte - so geht es mit Patti auf Reisen, durch die ...