"Perlenfischer" und "Schwanda, der Dudelsackpfeifer" in Graz: Einmal zu wenig, einmal zu viel

Der Pandemiestau macht's möglich: Zwei große Premieren an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in der Oper Graz.

Man spielt also wieder, und geht es nach dem Publikumszuspruch zu jenen zwei Premieren, die am Freitag und Samstag in der Grazer Oper den Neustart markierten, braucht man sich um die Zukunft des Theaters und seine Akzeptanz aktuell nicht wirklich Sorgen zu machen. Man darf ja auch, geimpft, genesen, getestet, kontrolliert und maskiert, hierzulande so gut wie alle Plätze wieder besetzen. Von der Kunst, so wollen wir hoffen, geht relativ wenig Gefahr aus, die dichten Menschenmassen drängten sich in Graz ...