Peter Fox bei Lido Sounds statt im Haus am See: Auf dem neuen Album sieht er die Zukunft Pink

Zum Abschluss des Lido-Sounds-Festivals in Linz gab es eine große Rückkehr: Peter Fox stellte 15 Jahre nach dem Debütalbum sein zweites Solowerk vor.

Peter Fox, hier beim einem Auftritt am Wochenende in Baden-Württemberg, stellte auch in Linz sein neues Album vor.

Die Affenmaske hat er abgesetzt, auch von Orangenbaumblättern fehlt jede Spur. Peter Fox hat sein "Haus am See" am Sonntagabend gegen eine Bühne an der Donau ausgetauscht. Der deutsche Musiker beendete als Headliner den dritten und letzten Tag des Lido-Sounds-Festivals in Linz. 15 Jahre nach seinem ersten Soloalbum "Stadtaffe" veröffentlichte Fox vor einem Monat sein zweites Solowerk "Love Songs". Nach seinem großen Erfolg vor eineinhalb Jahrzehnten war es um den Berliner viele Jahre ruhig geworden.

Auf Soloprojekte mussten ...