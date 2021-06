Philharmonie Salzburg mit "Alpensinfonie", Seern und Debussy: Hinauf auf die Berge und hinein ins Meer

Reisesehnsucht, musikalisch: Elisabeth Fuchs und ihre Philharmonie gehen neue Crossover-Wege.

Auch ohne die vielen Einschränkungen des vergangenen Jahres wäre das Werk bei Elisabeth Fuchs ganz oben auf der Wunschliste gestanden: "Ich liebe die Berge", sagte die Dirigentin am Dienstag. Daher habe sie die Frage, wie sie die "Alpensinfonie" von Richard Strauss in Angriff nehmen könnte, schon länger beschäftigt. Nun passt das Werk, das rund 100 Ausführende erfordert, freilich auch in die Saison nach dem Ende der Coronabeschränkungen: Reisen gehört nicht nur touristisch zu den ersten Sehnsüchten, die wieder ausgelebt werden ...