Philharmonie Salzburg spielte ABBA: Sanftes Glitzern unter der Discokugel

ABBA-Hits wurden im Großen Festspielhaus orchestral eingekleidet.

Vergessen Sie den Andachtsjodler, seit Freitag besitzt "Thank You For The Music" die Lizenz zum kollektiven Mitsingen im Großen Festspielhaus. Elisabeth Fuchs setzte am Ende eines symphonischen "ABBA"-Themenabends auch den Zweitausend-Kehlen-Chor im Publikum in Szene.

Die Dirigentin zählt zu den seltenen Vertretern ihrer Zunft, denen der Begriff "Show" nicht die Schamesröte ins Gesicht zaubert. Nachdem die Philharmonie Salzburg im Frühling als Begleitorchester für den großen Rainhard Fendrich gedient hatte, war der Weg für ein eigenes Pop-Format geebnet. Leider ...