Philharmonie Salzburg wird 25: Ein Jubiläum und viele neue Pläne

Leiterin Elisabeth Fuchs und ihr Orchester feiern mit Herbert Pixner, Tom Neuwirth und neuem Kinderprojekt.

Auch in einem regulären Konzertjahr hat Elisabeth Fuchs enorm viel um die Ohren: 193 Konzerte und Workshops für 88.000 Besucher stehen in der Bilanz für 2022, von der die Dirigentin und Leiterin der Philharmonie Salzburg sowie der Salzburger Kinderfestspiele am Mittwoch berichtete. Heuer könnte sich die Intensität noch verdichten: Nicht nur, weil die Philharmonie ihr 25-jähriges Bestehen mit einem üppigen Saison-Programm und neuen Schwerpunkten feiern will, sondern auch, weil Elisabeth Fuchs 2022 zusätzlich zur Arbeit mit Orchester und Chor, zu ...