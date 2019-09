Pianist Paul Badura-Skoda 91-jährig gestorben

Der österreichische Pianist Paul Badura-Skoda ist am Mittwoch im Alter von 91 Jahren gestorben. Das bestätigte die Familie gegenüber der APA. Badura-Skoda galt als rastloser Veteran der noblen Klavierkunst und war 70 Jahre auf den Konzertbühnen der Welt im Einsatz. Geboren wurde er am 6. Oktober 1927 in Wien.

SN/APA (Archiv)/ROBERT NEWALD Badura-Skoda erhielt zahlreiche Auszeichnungen