Pina Bausch wird mit "Feurigem Tanz" gewürdigt

Die Veteranin aus Pina Bauschs Ensemble, Ruth Amarante, eröffnet den Abend mit leidenschaftlichem Stöhnen: "Ohhh", seufzt sie ins Mikrofon und wirft sich vertrauensvoll in die Arme ihrer Mittänzer. Diese schmachten, springen einander in die Arme, tanzen Samba oder liegen lasziv auf Felsen - in der Hoffnung, als Meerjungfrauen in unbekannte Tiefen einzutauchen. Ein Tänzer erteilt den Kolleginnen Schwimmunterricht, und schnell ist eine der grotesken Szenen etabliert, die Pina Bauschs Werk kennzeichnen.

Vor zehn Jahren ist diese Tanztheater-Pionierin gestorben. Vor fast zwanzig Jahren entstand ihr Stück "Masurca Fogo", das so viel wie "feuriger Tanz" bedeutet. Mit dessen Gastspiel würdigt das Wiener Festival Impulstanz diese bahnbrechende Choreografin des 20. Jahrhunderts.

Fast die Hälfte des Ensembles ist neu besetzt, hat also nie mit Pina Bausch gearbeitet, versucht aber das künstlerische Erbe weiterzuentwickeln. Das gelingt in der für die Expo 98 in Lissabon kreierten Collage nur bedingt. Das Stück erzählt viele kleine Geschichten, zeigt surreale Momente, schräge Bilder, erotisch aufgeladene Begegnungen. Vor allem aber taucht "Masurca Fogo" in die Atmosphäre der portugiesischen Kultur ein.

Die Beobachtung des alltäglichen Lebens in ihren Residenzen war für Pina Bauschs Arbeitsweise charakteristisch. Mit den Tänzern erforschte sie die Umgebung und übertrug ihre Erfahrungen in die Choreografie. "Die Geschichten der Länder unterscheiden sich sehr voneinander. Aber die Menschen haben vieles gemeinsam: die Gefühle, die Liebe. Ich suche den großen Willen, der sie bewegt. Es ist immer das Leben, die Dinge des Lebens, die ihnen gehören", sagte Pina Bausch kurz vor ihrem Tod.

In "Masurca Fogo" wird zur Musik der Fado-Sängerin Amália Rodrigues (die bei der Expo 98 ihren letzten Auftritt hatte) das Begehren zelebriert. "Masurca Fogo" ist voller Pathos, Lust und Leidenschaft. Entfremdung, paradoxe Beziehungen und Todessehnsucht verbinden sich vor Bildern von Meereswellen, die sich an dunklen Felsen brechen.

Peter Pabst, 29 Jahre künstlerischer Partner Pina Bauschs, hat eine einfache Bühne eingerichtet, die vieles ermöglicht. Die schwarzen Felsen sind von drei weißen Wänden flankiert. Manchmal hebt sich die Decke und schafft Raum nach oben, dann wieder dienen die Flächen als Projektionswand für Videos aus den Tiefen des Ozeans, von portugiesischen Musikern oder Stieren, die zum Kampf getrieben werden. Oft enden die Szenen, bevor sie richtig begonnen haben, und verlieren ihren Witz. Wiederholungen ermüden. "Masurca Fogo" ist ein nostalgischer Abend. Auch der begeisterte Applaus klang ein wenig wie Jubel für eine vergangene Zeit.



Tanz: "Masurca Fogo", 18. und 19. Juli; beim Festival Impulstanz, Wien,

bis 11. August.

Quelle: SN