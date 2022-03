Plagiatsprozess um Ed Sheerans "Shape of You": Wann ist ein Hit nur abgeschaut?

Um den größten Erfolg von Ed Sheeran wird vor Gericht gestritten. Was macht einen Song zum Plagiat? Ein Experte gibt Einblicke.

Bei Ed Sheeran klang die Zeile euphorisch: "Oh I, oh I, oh I, oh I - I'm in love with your body", sang er im Refrain von "Shape of You". Der Song aus dem Jahr 2017 ist bis heute der größte Hit des britischen Popstars. Und er hält auch einen globalen Rekord: Mit mehr als drei Milliarden Aufrufen ist "Shape of You" das meistgehörte Musikstück im riesigen Musikangebot des Streamingdienstes Spotify.

Derzeit allerdings ist das ...