Pop als Wertanlage: Bob Dylan singt für Investoren in China

Finanzinvestoren scheffeln Gewinne mit der Verwertung von Songs. Warum boomt das Geschäft mit Songrechten?

Bob Dylans Songs mögen gefühlt Allgemeingut, Volkslieder, ja Weltkulturerbe sein. Und viele, die Dylan für ein Symbol der innigen Einheit von Künstler und Werk halten, sehen sich nun mit der Realität des Musikgeschäfts, ja der Kulturwelt konfrontiert.

In einer Welt, in der die Organisatoren des globalen Kapitalzirkus scheinbar alle gewinnbringenden Bereiche abgedeckt haben, sind Dylans Songs - und nicht nur seine - auch wirtschaftlich pures Gold. Neuerdings liegen die Rechte an Dylans Songs nämlich zu einem Fünftel in ...