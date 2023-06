Pop-Festival Lido Sounds: Mit Wanda und den Toten Hosen Freunde finden für eine Nacht

Eine neue Klangwolke zwischen lokalem Gewitter und popmusikalischer Hitze: Lido Sounds beschallt Linz.

Premiere von Lido Sounds in Linz: Florence + the Machine

Premiere von Lido Sounds in Linz: Florence + the Machine

Was ein Popfestival in XL-Format besonders macht, ist die Zusammenkunft des Unerwarteten. Da stehen dann also noch bei Tageslicht Herr Wanda von der gleichnamigen Band, Herr Campino von den Toten Hosen und Herr Teutoburg-Weiß von den Beatsteaks, alle drei mit ihren Bands allein genug unterhaltsam, um Zehntausende auf dem Urfahrmarkt am linken Donauufer zum Ausflippen zu bringen, auf der Bühne. Gemeinsam singen sie einen Song von Nirvana. Mächtige Rockgeschichte, gebündelt in der Kraft eines liedlangen Moments. "Lithium" heißt der Song. ...