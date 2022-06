Popstar aus der Ukraine tritt in Salzburg auf: "Ich möchte nicht, dass mein Volk nur ein Opfer ist"

Bei einem Konzert in Salzburg sammelt Popsängerin Khrystyna Soloviy Geld für ihre Heimat: Sie will kein Mitleid für ihr Land, sondern Waffen für dessen Verteidigung. "Es fällt mir schwer, ohne Tränen zuzuhören", sagt sie im Interview.

Khrystyna Soloviy gehört mit ein paar Hundert Millionen Zugriffen auf Streamingplattformen zu den erfolgreichsten Popsängerinnen in der Ukraine. Derzeit ist die 29-Jährige in Europa auf Tour, um bei Konzerten Geld für ihre Heimat zu sammeln. Am Freitag (10. 6.) gastiert sie im Salzburger Jazzit (Eintritt gegen freiwillige Spende).

Frau Soloviy, wie ist die Situation in Ihrer Heimat Lwiw? Soloviy: Meine Familie ist jetzt so sicher wie in Gefahr. Wir sind alle in der Ukraine. Wir haben fast jeden ...