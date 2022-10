Premiere "Der Glöckner von Notre Dame": Das Feuer der Hölle ist entfacht

Weniger Disney, mehr Victor Hugo: Das Musical "Der Glöckner von Notre Dame" im Ronacher in Wien setzt auf düstere Schattierungen, vermisst aber Heutiges.

Sind wir Mensch oder Scheusal? Warum fürchten wir uns so häufig vor dem Fremden? Und wieso greift niemand ein, wenn die Ausgestoßenen, Schwachen leiden? Diese Fragen sind in Zeiten des Krieges und der Krisen gegenwärtiger denn je. Und sie stellen sich auch in der Musicaladaption von Disneys Zeichentrickklassiker "Der Glöckner von Notre Dame", die am Samstag im Ronacher Österreichpremiere gefeiert hat. Nach Produktionen in den USA, Berlin und Tokio ist das Musical aus 1999 in der Inszenierung von Scott Schwartz ...