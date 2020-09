Premiere in München: Opernkino wird zum Blickfang

Die Performancekünstlerin schafft in der Bayerischen Staatsoper eine Hommage an die Primadonna assoluta Maria Callas.

Mit dem Tod, und noch dazu in siebenfacher Art, die Wiedergeburt zu feiern, das stand so nicht im Plan. Aber die Pandemie hatte im Frühjahr zunächst die Proben in ihrem Lauf ge- und dann die Premiere der Uraufführung verhindert. Dabei sollte es ein Coup werden. Intendant Nikolaus Bachler hatte die weltberühmte Performancekünstlerin Marina Abramovic zu ihrem ersten Opernprojekt an die Bayerische Staatsoper eingeladen. Ein neues Gesamtkunstwerk sollte daraus werden. Marina Abramovic machte dieses an einer legendären Primadonna assoluta fest, die ...