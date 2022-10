Premierenkritik "Der Rosenkavalier": Ein Wolf im Ochspelz tappt in die Venusfalle

Ein neuer "Rosenkavalier" in Salzburg ist immer ein Erlebnis. Die Landestheater-Produktion erzielt eine erstaunlich schonungslose Wirkung.

Der Fall dieses Ochs ist besonders drastisch. Eineinhalb Aufzüge lang drangsaliert dieser vierschrötige Grobian seine Umwelt mit brutaler Härte, jagt jeder Rockschürze mit dem triebgesteuerten Instinkt eines Wolfs nach und hüllt sich dazu passend in pechschwarzen Pelz. Nachdem er Octavians Taschenfeitel - ein Degen würde zu dieser Inszenierung auch nicht passen - zu spüren bekommt, verlässt ihn sein "Lerchenauisch Glück": In der Wirtshausszene steht dieser Ungustl völlig neben sich und tappt ungelenk in die Venusfalle. Man erkennt die Jämmerlichkeit eines ...