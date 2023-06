Prunk und Pomp bei Sommernachtsgala in Grafenegg

Alle Jahre wieder Prunk und Pomp: Die Sommersaison in Grafenegg ist am Donnerstagabend mit der traditionellen Sommernachtsgala im Wolkenturm eröffnet worden. Die litauische Sopranistin Asmik Grigorian, der amerikanische Tenor Eric Cutler und der französische Cellist Gautier Capucon bildeten diesmal das hochkarätige Solistentrio. Yutaka Sado dirigierte in gewohnter Weise das Tonkünstler-Orchester.

Grigorian, Cutler und Capucon bildeten hochkarätiges Trio

Etwas puristischer und klassikbezogener als sonst war das Programm diesmal zusammengestellt. Keine Bäume blühten im Prater, auch keine Musicalschnulzen und Balladen erklangen, dafür spannte sich ein interessanter Bogen von Euryanthe zu Desdemona, ein konzentrierter Streifzug durch die Romantik, bei dem die Dramatik keinesfalls zu kurz kam. Nicht zuletzt dank der höchst beeindruckenden Performance von Grigorian, eine überzeugende Persönlichkeit, die mit der Mondarie aus Dvořáks "Rusalka" sowie den Arien "Sola, battuta, abbandonata" aus Puccinis "Manon Lescaut" und "Un bel di vedremo" aus "Madame Butterfly" mit imponierenden stimmlichen Qualitäten aufwartete. Cutler interpretierte nicht nur die Gralserzählung des Lohengrin sehr textdeutlich und mit voluminösem Timbre, sondern spielte auch bei Arien von Massenet und Leoncavallo seine Stärken aus, ehe er gemeinsam mit Grigorian das Duett "Già nella notte densa" aus Verdis "Otello" zu einem darstellerisch ausdifferenzierten und sängerisch souveränen Glanzstück gestaltete. Mit leuchtenden Kantilenen versah Capucon den dritten Satz aus Dvoraks Cellokonzert op. 104 und verlieh auch dem "Tanz der Ritter" aus Prokofjews Ballett "Romeo und Julia" einigen Schwung. Das Tonkünstler-Orchester erwies sich einmal mehr als verlässlicher Klangkörper. Verzichtet wurde auch heuer auf das entbehrliche Feuerwerk, dafür gab es - ebenso entbehrliche - Lichtspiele, bei denen das Publikum mit Farbwellen überzogen wurde, und zum Schluss auch noch das offenbar unentbehrliche "Pomp and circumstance" von Edward Elgar, Englands heimliche Hymne (und eigentlich ein Kriegsmarsch). Teresa Vogl moderierte den Abend, der am (heutigen) Freitag wiederholt und ab 21.20 Uhr zeitversetzt in ORF 2 gesendet wird. Am Sonntag ist die Sommernachtsgala ab 20.04 Uhr in Radio NÖ zu hören, am Samstag kommender Woche (1. Juli) bringt 3sat ab 20.15 Uhr eine Aufzeichnung des Konzerts. (S E R V I C E - www.grafenegg.com)