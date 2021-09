Lange wurde die Neugier geschürt, die Verkündung erfolgte am Donnerstagabend via weltweitem Livestream: Die schwedischen Superstars melden sich mit neuen Songs und einer Show in einer eigenen Arena zurück. Beim Thema Hologramm-Konzerte sind sie in prominenter Gesellschaft.

Bei dem globalen Livestream, den ABBA am Donnerstagabend inszenierten, erinnerte manches an die neuen Songs, die das Quartett aus Schweden 2018 erstmals angekündigt hatte: Zunächst einmal hieß es "bitte warten". Nach 15 Minuten und einigen Liveschaltungen zu Fans in aller Welt, war er dann aber zu hören: "I Still Have Faith In You", der erste neue ABBA-Song seit dem Auseinandergehen der Band vor vier Jahrzehnten. Und wenig später war auch klar, warum es mit der Veröffentlichung doch länger gedauert hat. Aus der 2018 geborenen Idee, zwei, drei neue Songs gemeinsam aufzunehmen, sei ein ganzes Album geworden, sagten Benny Anderson und Björn Ulvaeus.

Und zum neuen Album, das am 5. November erscheinen soll, wird es eine Greatest-Hits-Show geben. Nicht mit den realen Bandmitgliedern, sondern mit digitalen Hologrammen von Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus und Anni-Frid Lyngstad. Für das Live-Projekt mit den vier aufwändig kreierten Abbataren ist in London eine eigene Arena gebaut worden. Dort wird die "Abba Voyage" ab dem Frühjahr 2022 geboten werden.

"Und wir brauchen einander"

Im neuen Song wird die Gemeinsamkeit beschworen: "Wir brauchen einander", "wir sind in dieser Sache vereint" und "Ich habe immer noch Vertrauen in Dich" heißt es da im typischen ABBA-Sound, mit freilich mittlerweile dunkler gewordenen Stimmen. Auf der Bühne wird das Quartett nicht altern, sondern im Gegenteil verjüngt auftreten: Die Band im Jahr 1979, auf dem Höhepunkt des Erfolgs, sei das Modell für die in Motion-Capture-Technologie programmierten Abbatare gewesen, sagten die Produzenten.

In prominenter Gesellschaft

Mit der Idee einer Konzertshow, bei der Hologramme die echten Stars ersetzen, ist die schwedische Band in prominenter Gesellschaft.

Eine ganze Reihe von Hologramm-Auftritten haben in den vergangenen Jahren bereits Schlagzeilen gemacht. Erstaunen und Befremden hielten sich dabei allerdings meist die Waage. Denn im Unterschied zu ABBA versuchten findige Technologieanbieter und Nachlassverwalter bisher mit Hologramm-Konzerten meist, bereits verstorbenen Ikonen ein neues, digitales Bühnenleben einzuhauchen.

Popstars als ewige Projektionsflächen: Das funktioniert im 21. Jahrhundert längst in 3D und täuschend echt. Amy Winehouse und Frank Zappa, Whitney Houston, Ronnie James Dio oder auch Maria Callas wurden von US-Unternehmen wie Base Hologram oder Eyellusion posthum auf Konzertreisen geschickt, begleitet von Live-Bands oder Orchester.

Abbatare auf "Abba Voyage" zum Jubiläum

"Musik, Tänzer, Show, alles wird live sein - außer uns", sagte auch Benny Andersson bereits 2019 in einem TV-Interview über die Pläne einer ABBA-Hologrammshow, die auch als Zeitreise für die Fans gedacht ist: Während die Mitglieder des Pop-Quartetts alle über 70 sind, sollen die Abbatare die Band in den 1970er Jahren repräsentieren. Damit die Illusion auf der Bühne gelingt, seien die Stars im Studio geduldig Modell gestanden, sagte Björn Ulvaeus: "Man hat uns aus unzähligen Positionen fotografiert".

Der Zeitpunkt, die vier Abbatare auf eine "Abba Voyage" zu schicken, ist nicht nur wegen der aktuellen Nostalgie-Sehnsucht im Pop klug gewählt: 2022 feiern ABBA auch ihr 50-jähriges Jubiläum.