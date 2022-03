Rätsel lösen an Bachs Geburtstag

Cembalist Florian Birsak gestaltet ein Konzert der Salzburger Bachgesellschaft. Heuer wird es knifflig.

Eigentlich wisse man gar nicht, ob die Welt Johann Sebastian Bachs Geburtstag am richtigen Tag feiere, sagt Florian Birsak. Schließlich gebe die Kalenderverschiebung Anlass zur Annahme, dass der Komponist erst am 31. März 1685 im deutschen Eisenach geboren worden sei. Gefeiert wird trotzdem am 21. März, und das auch seitens der Salzburger Bachgesellschaft.

"Ich bin so etwas wie der Geburtstagsbeauftragte", sagt Florian Birsak. Seit einigen Jahren stellt der Cembalist ein Kammerkonzert zusammen. Im Vorjahr wurden die sechs Brandenburgischen ...