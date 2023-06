Rammstein: Wenn's ums Geld geht, weinen die Härtesten

Immer zahlreicher, immer konkreter werden die Anschuldigungen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann. Doch die Band mauert - und entlarvt sich dadurch erst recht als integraler Teil eines ausbeuterischen Systems.

Es gibt sie noch, die Momente, in denen sogar die allerhärtesten Männer weinen dürfen: Als beim Rammstein-Konzert im Münchner Olympiastadion der Schlagzeuger der Band, Christoph Schneider, auf offener Bühne in Tränen ausbrach, flogen ihm die Herzen der anwesenden Fans zu wie den Boybands die Stofftiere. Dabei ist der Grund für den Gefühlsausbruch des sonst so stahlhart auftretenden Musikers kein Grund für Rührung. Ganz im Gegenteil: Anfang Juni berichteten der Norddeutsche Rundfunk (NDR) und die "Süddeutsche Zeitung", dass gleich mehrere junge ...