Rapper Crack Ignaz feiert Live-Comeback "dahoam"

"In deiner Stadt bin ich beliebt, in meiner Stadt kennt man mich nicht", reimt Crack Ignaz im Song "Sportschützenverein 5020". Wie andere auch aus dem Hip-Hop-Kollektiv Hanuschplatzflow hat der Salzburger Künstler in Deutschland erstaunliche Karriere gemacht. Mit seinem Song "König der Alpen", der auf der prägnanten Melodie des "Coppenrath & Wiese"-Werbelieds aufbaut, war er 2015 am Siegeszug des österreichischen Cloud Rap rund um Yung Hurn beteiligt.

Heute bezeichnet der Sprachkünstler Berlin - Wien - Salzburg als seine Heimatachse. ...