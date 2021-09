"Rappresentatione di Anima et di Corpo" in Wien: Versuchungen säumen den Weg zu Gott

Das Theater an der Wien startet mit einem erbaulichen Pionierwerk in die Saison: "Rappresentatione di Anima et di Corpo".

Aber dann, wenn diese ganzen Prüfungen vorüber sind, dann gibt es eine Party! Der Körper (Corpo) zweifelt noch daran, was die Seele (Anima) längst begriffen hat, aber zuletzt will doch jeder in den Himmel kommen. Zwar lauern auf Erden jede Menge Verlockungen, wenn man das weiß, lassen sie sich umschiffen. Nötigenfalls können abschreckende Beispiele nicht schaden. Ein Blick in die Hölle, ein Blick in den Himmel: Die Wahl fällt leicht. Das darf gefeiert werden mit Festmusik, Tanz und Jubelgesang. ...