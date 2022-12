Rave on Snow: Wenn Maschinen Gefühle zeigen

Kollektiv Turmstraße, die großen Melancholiker der elektronischen Tanzmusik, feiern ihr Debüt bei Rave on Snow.

Techno ist Funktionsmusik. Wer einen der großen Clubs in Wien, Berlin oder London aufsucht, lässt emotionalen Ballast hinter sich, um sich tanzend in den kühlen Patterns und Sounds der Maschinen zu verlieren. Dabei hatten die Urväter der letzten großen Pop-Revolution, die im Detroit der 1980er-Jahre ihren Anfang nahm, den neuen Stil mit einer Prise Soul vermengt. Die Wurzeln von Techno in der schwarzen Musik traten in den Hintergrund, als weiße, europäische Produzenten elektronische Musik in ein globales Massenphänomen verwandelten.

...