Red Hot Chili Peppers mit neuem Albun und altem Sound: Der Erinnerungston ist nicht zu stoppen

Man muss nicht immer in die Zukunft schauen: Mit neuem Album finden die Red Hot Chili Peppers zur alten, großen Bandchemie zurück.

Eine Zeit lang galt der Ausruf "Ich habe die Zukunft des Rock 'n' Roll gesehen!" als höchstes Kompliment, das in der Popkultur zur Verfügung stand. In einer Ära, die noch regelmäßig globale Superstars hervorbrachte, stellte sich die Frage nach den nächsten Hoffnungsträgern ständig aufs Neue.

In der digital verzweigten Popgegenwart hat sich auch das geändert. Spannendes Neues taucht eher in Streamingnischen und Geheimtipp-Playlists auf als in einer Mainstream-Hitparade. Dafür wird im Pop aber auch der Blick zurück nicht ...