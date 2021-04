Regisseur Serebrennikov inszeniert "Parsifal" in Wien: Das Wunder wartet im Gefängnis

Kirill Serebrennikow darf Russland noch immer nicht verlassen: Per Zoom-Konferenz erzählt er von seiner "Parsifal"-Inszenierung für Wien.

In die Welt hinausziehen und dabei für das Gute kämpfen: Das bleibt auch für die Gralsritter in Richard Wagners "Parsifal" derzeit Utopie. Zwar sind sie alle am vertrauten Ort Montsalvat vereint. Doch dieser Name gehört in Kirill Serebrennikows Neuinszenierung von Wagners Bühnenweihfestspiel an der Wiener Staatsoper zu keiner Gralsburg. "Montsalvat ist ein Gefängnis", erzählt der russische Regisseur am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Sie ist nicht nur aufgrund der Coronapandemie via Zoom angesetzt. Serebrennikow kann aus Russland nach wie vor nicht ...