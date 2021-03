Rekorde mit Kunst im Netz: Wo oft kopiert wird, wachsen neue Originale

Um neue Rekorde mit digitalen Unikaten und die Kunst, im Netz Gemeinschaften zu finden, geht es bei der Salzburger Karajan-Konferenz.

Das Internet ist für Kulturschaffende und ihr Publikum seit dem Jahr 2020 oft zum Notausgang aus der Krise geworden. Während Veranstaltungen verboten und Konzerthäuser geschlossen bleiben, bietet es Möglichkeiten, Kunsterlebnisse trotzdem zu teilen.

Schon vor Ausbruch der Coronapandemie war das Netz für Künstler stets aber auch mit schuld an einer anderen, existenziellen Krise: In einer digitalen Welt, in der alles beinahe unbegrenzt geteilt und weiterverbreitet werden kann, hat die Idee eines originalen Kunstwerks kaum Platz. Die Einzigartigkeit eines ...