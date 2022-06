Baby, Baby, Baby, dein' Zeit ist vorbei: Riesengroß und mächtig - die Rolling Stones live in München

Noch einmal alles riesig, obwohl sie doch schon so "Out of Time" sind, oder? Die Rolling Stones live in München - Reportage aus der Ewigkeit.

Der Mick singt vom Baby, das Geschichte ist. Er tänzelt wie ein Junger, der der Verflossenen nichts Gutes wünscht, lässt den Popsch kreisen. Er weiß: Es wird ein neues Baby geben. Immer wieder. Denn: Er ist der Jagger. Da lässt sich leicht beschwingt sein, wenn eine fort ist. Lässig macht er das, der Mick. So muss man sein mit fast 79, hofft man. Und dass er dem Baby, dessen Zeit um ist, so gar nicht nachweint, ist keine Frage des ...