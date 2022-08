Reportage vom Frequency-Festival, Tag 1: "Tut mir leid, wir müssen abbrechen"

Eine Unwetterwarnung unterbrach die gute Stimmung nur kurz. Das Frequency-Festival ist nach zwei Jahren Coronapause wieder da.

Die Zuschauerränge sind voll. Die Stimmung ist ausgelassen. Kummer stimmt seinen zweiten Song an. Der Sänger der deutschen Rockband Kraftklub ist heuer mit seinem Solo-Rap-Projekt zum FM4-Frequency-Festival angereist. Er ist der erste große Act, der an diesem Abend die Space-Stage in St. Pölten bespielt.

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause kann das Festival heuer erstmals wieder stattfinden. 150.000 Menschen werden in den drei Tagen des Musikfests als Besucher erwartet. Bereits die Pre-Party, die am Mittwochabend für früher angereiste Camper ...