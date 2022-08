Robbie unser, wo bist du geblieben?

Robbie Williams kehrte vor rund 100.000 Menschen in München zurück. Es war eine Werbeeinschaltung in eigener Sache.

"... cause I got too much life/running through my veins to go to waste." Keine Zeit mehr zu verschwenden. Zumindest singt Robbie Williams davon. Es klingt bloß nicht mehr so selbstverständlich.

Nach sechs Jahren ist "I'm fucking Robbie Williams" (Eigendefinition) auf einer riesigen Bühne in München zurück. Das Konzert dient auch als Werbeeinschaltung für ein neues Album. Es markiert das 25-Jahr-Jubiläum der Solokarriere, eigentlich sind's 27 Jahre, aber: "fucking Corona". Für das Album hat er ...