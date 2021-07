Robert Dornhelm inszeniert Klangwolke: An der Donau ist alles im Fluss

Regiestar Robert Dornhelm stellt die Linzer Klangwolke mit Filmelementen und Projektionen unter das Motto "Alles fließt".

Als Regisseur mit viel Hollywood-Erfahrung hat er keine Scheu vor großen Inszenierungen. Doch zwischen seiner Arbeit im Film und jenen Bildern, die er heuer in Linz verwirklichen will, gebe es trotzdem einen Unterschied, sagt Robert Dornhelm. "Beim Film kann ich Dinge korrigieren, Szenen neu drehen." Bei der Linzer Klangwolke hingegen ist die Donau seine Hauptdarstellerin. Und auf Regieanweisungen hört sie nur bedingt. Wasserstand und Fließgeschwindigkeit könnten von Tag zu Tag variieren, erläutern die Veranstalter beim Pressegespräch am Dienstag. Und die ...