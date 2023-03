Chefdirigent des Mozarteumorchesters: "Ich bin Dirigent, kein Diktator"

Roberto González-Monjas wird ab Herbst 2024 Chefdirigent des Mozarteumorchesters. Welche Pläne hat der 35-Jährige?

Die Liebe zu Salzburg entwickelte sich beim Studium an der Universität Mozarteum. Jetzt führt das Schicksal Roberto González-Monjas erneut an die Salzach: Heute, Donnerstag, wird der Spanier als neuer Chefdirigent des Mozarteumorchesters präsentiert. Sein Amt tritt der 35-Jährige im Herbst 2024 an. Am Pult seines neuen Orchesters kann man ihn bereits am 11. Mai erleben: mit Ibert, Poulenc und natürlich Mozart. Darauf folgt im August sein Festspieldebüt in einer Mozart-Matinee.

Herr González-Monjas, wie kam es zu dieser intensiven ...