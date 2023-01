Rockband und Comichelden seit 50 Jahren: Peng und bumm und immer Party mit der US-Band Kiss

Vor 50 Jahren spielte die Band Kiss ihr erstes Konzert. Und die Band sieht seither keinen Grund, mit ihrer Comic-Rockshow aufzuhören.

Der Club war fast leer. Das störte die vier Musiker nicht. Jedenfalls behauptet das einer von ihnen. "Wir waren so begeistert, dass wir diese Songs spielen konnten, die wir geschrieben hatten", sagt Gene Simmons. Simmons spielte Bass im Popcorn Club. Das war keiner der Schuppen, die damals, 1973, in New York angesagt waren. "Hotter than hell", wie später ein Song der Band heißen sollte, war nicht eine glamouröse Rockmusik. Heiß war in New York die wilde Rückbesinnung des Punk. Davon ...