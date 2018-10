Das Salzburger Rockhouse wird 25. Wie hat sich die Popwelt seit der Eröffnung verändert? Wolfgang Descho erzählt.

Was hat sich an Ihrer Arbeit seit 1993 am stärksten verändert? Musik ist universal. Das Rad mussten wir ja in diesen 25 Jahren nicht neu erfinden. Aber ständige Weiterentwicklung ist immer gegeben. Die massiven Änderungen sind vor allem im Umfeld zu sehen. Unser Internet war 1993 noch das Faxgerät und der Anrufbeantworter, in der Industrie machte man noch Geld mit Tonträgerverkäufen.