Rockhouse statt Domplatz: James Leg zeigt, dass Beten nichts gegen die Lebenshölle hilft

Prediger und Bluesberserker James Leg zertrümmert die Idee von der tiefsten Reu', die drüben am Domplatz angeblich Jedermann rettet.

Wer Montagabend vom Rockhouse durch die Stadt heimging, hörte vom Domplatz Jedermanns letztes Wimmern um Gnade. Doch es wird überlagert vom Nachrauschen des Auftritts von James Leg, einem Mann, der sein Herz und seine Seele und sein Gold opfert, wie er singt. Und man glaubt ihm, während man bei Jedermann stets weiß: nur Schauspielerei.

"I can't get out of this world alive", sang einst Hank Williams, ein Heiliger denen, die wie James Leg dem Leben mit Blues nachspüren. ...