Rolando Villazón bleibt Salzburgs Mozart-Botschafter

Die Stiftung Mozarteum verlängert den Vertrag mit ihrem künstlerischen Leiter um fünf weitere Jahre.

Am Sonntag hatte sich Rolando Villazón in Berlin als listiger Feuergott Loge erstmals in ungewohnte Wagner-Gefilde begeben, drei Tage später war der Tenor in Salzburg wieder Feuer und Flamme für Mozart. Am Mittwoch unterzeichnete Rolando Villazón den Vertrag für fünf weitere Jahre als künstlerischer Leiter der Stiftung Mozarteum.

"Unter seiner Ägide hat die Mozartwoche nochmals an Strahlkraft gewonnen und ihre Bedeutung als weltweit wichtigstes Mozart-Festival gefestigt", sagt Stiftungspräsident Johannes Honsig-Erlenburg über den Mozart-Botschafter. Das Charisma, die Kreativität und ...