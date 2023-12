"Rolling Loud": Hip-Hop-Festival findet 2024 in Wien statt

Das "Rolling Loud"-Hip-Hop-Festival kommt nach Österreich. Von 5. bis 7. Juli 2024 soll es am Gelände des Magna Racino in Ebreichsdorf über die Bühne gehen. Die Veranstalter versprechen in einer Mitteilung mit "einigen der herausragendsten und angesagtesten Vertretern des US-amerikanischen, britischen und europäischen Rap" aufzuwarten.

Erste Künstlerinnen und Künstler sollen bald bekannt gegeben werden. Der Ticketvorverkauf startet bereits morgen, Mittwoch.